РФ ударила по Константиновке двумя авиабомбами: в ОВА показали фото последствий обстрела

По данным ОВА, россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. В результате обстрела ранения разной тяжести получили шесть человек от 60 до 85 лет. Все они получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.

Также известно, что при обстреле было повреждено 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линию электропередач.

Фото: последствия удара по Константиновке (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Константиновки

Стоит отметить, что все Донецкая область постоянно находится под обстрелами российских войск.

В частности, россияне обстреляли центр Константиновки в начале сентября. Тогда сообщалось о 8-10 взрывах, произошедших в городе.