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РФ ударила по Константиновке двумя авиабомбами: в ОВА показали фото последствий обстрела

Иллюстративное фото: РФ ударила по Константиновке двумя авиабомбами (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером четверга, 21 ноября, сбросила две авиабомбы на жилой квартал Константиновки Донецкой области. Ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Донецкую ОВА.

По данным ОВА, россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. В результате обстрела ранения разной тяжести получили шесть человек от 60 до 85 лет. Все они получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.

Также известно, что при обстреле было повреждено 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линию электропередач.

Фото: последствия удара по Константиновке (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Константиновки

Стоит отметить, что все Донецкая область постоянно находится под обстрелами российских войск.

В частности, россияне обстреляли центр Константиновки в начале сентября. Тогда сообщалось о 8-10 взрывах, произошедших в городе.

А вчера кафиры также сбросили авиабомбы на жилой квартал города.

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