UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ вдарила по Київщині: загинула дитина, зруйновано житло та палають склади

05:35 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: відповідні служби працюють на місцях (facebook.com/DSNSKyiv)

Росіяни в ніч на 30 вересня завдали комбінованого удару по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані будинки, є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.

За його словами, у Вишгороді з-під завалів зруйновано приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес, чоловік отримав осколкові поранення голови , а жінка - травми ноги. Усім їм надають медичну допомогу.

"На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування. Це страшна трагедія. Щирі співчуття рідним і близьким дитини", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зафіксовані наступні наслідки:

  • у Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку;
  • у Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа.

"Також зафіксовано наслідки атаки на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. На місцях працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Київ дронами та балістикою. Унаслідок ворожого обстрілу в місті спостерігалися перебої зі світлом, горіли приватні будинки, склад і магазин, а також постраждали кілька людей.

Також ми писали, що, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія збільшила кількість реактивних дронів, якими атакує Україну. У вересні кількість цих безпілотників уже перевищила 3000 одиниць.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська областьВійна в Україні