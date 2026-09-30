РФ ударила по Киевщине: погиб ребенок, разрушено жилье и горят склады

По его словам, в Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели спасли трех человек. Известно, что ребенок получил острую реакцию на стресс, мужчина получил осколочные ранения головы, а женщина - травмы ноги. Всем им оказывается медицинская помощь.

"К сожалению, под завалами обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели проводят деблокирование. Это страшная трагедия. Искренние соболезнования родным и близким ребенка", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы следующие последствия:

в Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома, возникли пожары в жилом доме и гаражах. Также повреждено остекление дома;

в Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей, 2 складских помещения, возник пожар.

"Также зафиксированы последствия атаки на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах. На местах работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.