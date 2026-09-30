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РФ ударила по Киевщине: погиб ребенок, разрушено жилье и горят склады

05:35 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: соответствующие службы работают на местах (facebook.com/DSNSKyiv)

Россияне в ночь на 30 сентября нанесли комбинированный удар по Киевской области. В результате обстрела повреждены и разрушены дома, есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

По его словам, в Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели спасли трех человек. Известно, что ребенок получил острую реакцию на стресс, мужчина получил осколочные ранения головы, а женщина - травмы ноги. Всем им оказывается медицинская помощь.

"К сожалению, под завалами обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели проводят деблокирование. Это страшная трагедия. Искренние соболезнования родным и близким ребенка", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы следующие последствия:

  • в Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома, возникли пожары в жилом доме и гаражах. Также повреждено остекление дома;
  • в Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей, 2 складских помещения, возник пожар.

"Также зафиксированы последствия атаки на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах. На местах работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами и баллистикой Киев. В результате вражеского обстрела в городе наблюдались перебои со светом, горели частные дома, склад и магазин, а также пострадали несколько человек.

Также мы писали, что по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия увеличила количество реактивных дронов, которыми атакует Украину. В сентябре количество этих беспилотников превысило уже 3000 единиц.

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