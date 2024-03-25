РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами з Криму: цілі збили, тип встановлюється

Атака на Київ

Зранку 25 березня у Києві оголосили повітряну тривогу. Разом з тим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на Київ.

Після цього у столиці пролунали вибухи. При цьому у КМВА повідомляли про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що в Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок. Крім того, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

Детальніше про ракетну атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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