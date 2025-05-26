РФ вдарила касетними боєприпасами по селу на Сумщині: відео наслідків

Попри це росіяни не припиняють удари по області. Так, нещодавно ворог завдав ракетного удару по стрільбищу у Сумській області. Як результат - жертви й поранені серед українських воїнів.

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