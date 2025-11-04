РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі, понівечені десятки магазинів і будівель

Російська армія завдала чергових ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, спричинивши нові жертви та значні руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
Наразі відомо, що наймасштабніша атака сталася вдень у центрі одного з селищ Покровської громади Синельниківського району.
Унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків віком 47 і 35 років. Ще четверо людей дістали поранення. За даними ДСНС, один з поранених - працівник поліції.
На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Вибухова хвиля пошкодила близько 25 торгових точок - магазини, павільйони, кафе, перукарню, а також п’ятиповерховий будинок та кілька автомобілів.
Не менш напруженою була ситуація і в Петропавлівській громаді, куди росіяни скерували керовані авіабомби та дрони. Там загорівся приватний будинок, ще три оселі пошкоджені. Руйнувань зазнали господарські споруди й автомобілі.
Тим часом кількість постраждалих від учорашнього удару по Миколаївській громаді зросла до дев’яти - по допомогу до лікарів звернулася 14-річна дівчинка, яку госпіталізували.
Під ударами була й Нікопольщина: ворог атакував районний центр та Покровську громаду важкою артилерією та FPV-дронами. Пошкоджені гімназія, приватний будинок, господарська споруда, лінії електропередач і газогін. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Уночі Росія знову завдала ударів по кількох областях України, використовуючи ракети та різні типи ударних безпілотників.
Під потужну атаку потрапила Дніпропетровщина - окупанти застосували ракету та дрони, завдавши масштабних обстрілів по Миколаївській громаді Синельниківського району. Є загиблий і поранені, серед постраждалих - діти.
Дві хвилі ударних дронів перенесла й Одещина. Традиційно ворог цілив по портовій та енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок атак спалахнули пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі будівлі та обладнання енергосистеми. У компанії ДТЕК підтвердили, що російські дрони влучили в один з їхніх енергетичних об’єктів.