РФ ударила КАБами по Днепропетровщине: есть погибшие, изуродованы десятки магазинов и зданий

Российская армия нанесла очередные удары по населенным пунктам Днепропетровской области, вызвав новые жертвы и значительные разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
Известно, что самая масштабная атака произошла днем в центре одного из поселков Покровской громады Синельниковского района.
В результате обстрела погибли двое мужчин в возрасте 47 и 35 лет. Еще четыре человека получили ранения. По данным ГСЧС, один из раненых - сотрудник полиции.
На месте попадания вспыхнул пожар, который спасатели уже ликвидировали. Взрывная волна повредила около 25 торговых точек - магазины, павильоны, кафе, парикмахерскую, а также пятиэтажный дом и несколько автомобилей.
Не менее напряженной была ситуация и в Петропавловской громаде, куда россияне направили управляемые авиабомбы и дроны. Там загорелся частный дом, еще три дома повреждены. Разрушениям подверглись хозяйственные постройки и автомобили.
Между тем количество пострадавших от вчерашнего удара по Николаевской громаде возросло до девяти - за помощью к врачам обратилась 14-летняя девочка, которую госпитализировали.
Под ударами была и Никопольщина: враг атаковал районный центр и Покровскую громаду тяжелой артиллерией и FPV-дронами. Повреждены гимназия, частный дом, хозяйственная постройка, линии электропередач и газопровод. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ночью Россия снова нанесла удары по нескольким областям Украины, используя ракеты и различные типы ударных беспилотников.
Под мощную атаку попала Днепропетровщина - оккупанты применили ракету и дроны, нанеся масштабные обстрелы по Николаевской общине Синельниковского района. Есть погибший и раненые, среди пострадавших - дети.
Две волны ударных дронов перенесла и Одесская область. Традиционно враг целился по портовой и энергетической инфраструктуре региона. В результате атак вспыхнули пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные здания и оборудование энергосистемы. В компании ДТЭК подтвердили, что российские дроны попали в один из их энергетических объектов.