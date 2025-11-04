RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ ударила КАБами по Днепропетровщине: есть погибшие, изуродованы десятки магазинов и зданий

Фото: РФ ударила КАБами по Днепропетровщине (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла очередные удары по населенным пунктам Днепропетровской области, вызвав новые жертвы и значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Известно, что самая масштабная атака произошла днем в центре одного из поселков Покровской громады Синельниковского района.

В результате обстрела погибли двое мужчин в возрасте 47 и 35 лет. Еще четыре человека получили ранения. По данным ГСЧС, один из раненых - сотрудник полиции.

На месте попадания вспыхнул пожар, который спасатели уже ликвидировали. Взрывная волна повредила около 25 торговых точек - магазины, павильоны, кафе, парикмахерскую, а также пятиэтажный дом и несколько автомобилей.

Фото: РФ ударила КАБами по Днепропетровщине (t.me/dnipropetrovskaODA)

Не менее напряженной была ситуация и в Петропавловской громаде, куда россияне направили управляемые авиабомбы и дроны. Там загорелся частный дом, еще три дома повреждены. Разрушениям подверглись хозяйственные постройки и автомобили.

Между тем количество пострадавших от вчерашнего удара по Николаевской громаде возросло до девяти - за помощью к врачам обратилась 14-летняя девочка, которую госпитализировали.

Фото: РФ ударила КАБами по Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)

Под ударами была и Никопольщина: враг атаковал районный центр и Покровскую громаду тяжелой артиллерией и FPV-дронами. Повреждены гимназия, частный дом, хозяйственная постройка, линии электропередач и газопровод. К счастью, обошлось без пострадавших.

 

Обстрелы 4 ноября

Ночью Россия снова нанесла удары по нескольким областям Украины, используя ракеты и различные типы ударных беспилотников.

Под мощную атаку попала Днепропетровщина - оккупанты применили ракету и дроны, нанеся масштабные обстрелы по Николаевской общине Синельниковского района. Есть погибший и раненые, среди пострадавших - дети.

Две волны ударных дронов перенесла и Одесская область. Традиционно враг целился по портовой и энергетической инфраструктуре региона. В результате атак вспыхнули пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные здания и оборудование энергосистемы. В компании ДТЭК подтвердили, что российские дроны попали в один из их энергетических объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДнепропетровская область