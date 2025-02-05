РФ вдарила по Ізюму, а Зеленський закликав дати Україні ядерну зброю: новини за 4 лютого

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. А російська армія завдала балістичного удару по місту Ізюм у Харківській області.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 4 лютого - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни вчергове атакували Україну "Шахедами". Вибухи чули в Києві, працювала ППО. Під масованим ударом була Черкащина.

Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів росіян. Він знаходився в районі населеного пункту Новоіванівка.

Шольц засудив "егоїстичний" план Трампа пов'язати допомогу Україні з доступом до цінної сировини

Рідкоземельні метали, про бажання отримати які висловився Трамп, "треба було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни", заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, "було б дуже егоїстично та егоцентрично" використати отримані гроші зараз для фінансування підтримки оборони.

Розвідка Південної Кореї підтвердила відступ військ КНДР із Курської області

Як передає Yonhap, Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що війська КНДР, розгорнуті на Курщині для підтримки росіян, не брали участі в бойових діях з середини січня. Ймовірна причина таких дій - великі втрати.

За оцінками, Північна Корея відправила близько 11 000 військовослужбовців на підтримку Росії в її війні проти України. З них, як вважають, 300 були вбиті, а ще близько 2700 поранені.

Росіяни залишили деякі передові позиції на Куп’янському напрямку

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця". За інформацією військових, внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Наразі, за даними української розвідки, командування окупаційної армії, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції.

На цьому напрямку ворог безуспішно проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

РФ вдарила балістикою по Ізюму: багато поранених, є загиблі

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих становить 38 осіб, зокрема 3 дітей, зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару (дані уточнюються). 5 осіб загинули.

Тим часом голова МВА Валерій Марченко повідомив, що внаслідок атаки є багато пошкоджень.

Маркарова про заяву Келлога щодо виборів в Україні: це питання не обговорювалось

Днями спецпредставник Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть проведення виборів в Україні у випадку, якщо буде перемир'я з РФ.

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", - сказала посол України в США Оксана Маркарова.

"Очікуємо на французькі винищувачі". Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна перейшла на F-16, і це був один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн.

"Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під керуванням українських пілотів обов'язково посилять нашу оборону", - зазначив глава держави.

В Раді Європи заявили про значний прогрес у створенні спецтрибуналу для Росії

"Сьогодні ми стали свідками важливого прогресу, який матиме значний вплив на народ України протягом наступних поколінь. Однак, важка робота тільки починається. Ми не зупинимося доти, доки Росія не понесе повної відповідальності та правосуддя не восторжествує", - зазначив генсек Ради Європи Ален Берсе.

Зеленський заявив про готовність сидіти навпроти Путіна за столом переговорів

За словами Зеленського, він готовий до цього у тому випадку, якщо це буде єдиний варіант, за якого ми можна буде принести мир громадянам України і не втратити людей.

У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 12 населених пунктів, - ОВА

"Прийняли рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади до безпечних регіонів", - повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.