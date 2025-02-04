РФ вдарила по Ізюму балістикою, є загиблі та десятки поранених

За даними Синєгубова, росіяни окупанти застосували балістичну ракету.

Станом на 12:10 відомо про чотирьох загиблих.

Також відомо мінімум про 20 поранених, пʼять із них - госпіталізовані до медичної установи. На місці працюють всі екстрені служби.

"Ворог вдарив по центральній частині міста. Кількість постраждалих збільшилася до 20 людей", - повідомив Синєгубов.

Оновлено о 12:25.

Синєгубов уточнив, що в результаті обстрілу одна людина знаходиться під завалами. Наразі триває ліквідація наслідків.

"Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок. Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба", - написав він.

Оновлено о 12:50.

Станом на 12:50 відомо, що в Ізюмі шпиталізували 24 людини. Серед них - дівчинка 15 років, вона отримала осколкове поранення, стан - середній.

Ще троє людей - в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше Синєгубов повідомляв про те, що у Харківській області міста Ізюм та Балаклія готують до кругової оборони. Там продовжується будівництво фортифікаційних споруд і це є заплановані заходи.

Нічна атака по території України

Сьогодні вночі російська армія запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області. Під час атаки дронів у Києві під час атаки дронів лунали вибухи.