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РФ вдарила "Іскандерами-К" по Одесі: все, що відомо про ранкову атаку

Фото: зранку ворог атакував Одесу ракетами "Іскандер-К" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець

Вранці 24 червня окупанти атакували Одесу крилатими ракетами "Іскандер-К". Внаслідок атаки є постраждалі, а також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Детальніше про наслідки ранкової атаки ворога на Одесу - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст

"Приліт" в Одесі та постраждалі

Вибухи в Одесі пролунали близько 8 години ранку. Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, йде ліквідація пожежі. Також є постраждалі, яким надається медична допомога.

Як проінформували в Офісі генпрокурора, внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, житлові будинки та автомобілі. 

За даними рятувальників, загорілися складські приміщення на площі 3000 кв.м. До гасіння залучались понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці". 

 
Фото: в Одесі спалахнула велика пожежа через ракетну атаку (t.me/dsns_telegram)

Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Їхній стан - середнього ступеня тяжкості. Мер Одеси Геннадій Труханов також зазначив, що загиблих в результаті ранкової атаки по цивільній інфраструктурі немає. 

Крім того, психологами ДСНС і Нацполіції надано допомогу 46 особам.

РФ била ракетами "Іскандер-К"

Як повідомили Повітряні сили, російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". ППО вдалося збити одну із ракет. 

Поліція показала фото з місця "прильоту" в Одесі.

 Фото: наслідки удару РФ по складських приміщеннях в Одесі (t.me/UA_National_Police)
 
О 12:11 рятувальники повідомили, що ліквідували масштабну пожежу, яка сталася внаслідок російської атаки.

Що відомо про ракети, якими РФ вдарила по Одесі

"Іскандер-К" - це вид крилатої ракети, що летить за наперед встановленою траєкторією. ЇЇ особливістю є те, що вона має мінімальну висоту польоту 6-7 метрів. Така ракета може міняти курс впродовж усього часу польоту. Такі "Іскандери" використовують у складі наземних оперативно-тактичних комплексів.

 

Обстріли України

Нагадаємо, що російські окупанти щодня вдаються до повітряного терору, використовуючи поодинокі атаки, масовані чи комбіновані.

Як-от минулої ночі війська РФ атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря. Тоді дві ракети було збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

При підготовці матеріалу використовувалась: інформація з соцмереж Повітряних сил, мера Одеси Геннадія Труханова, очільника ОВА Олега Кіпера та Нацполіції.

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