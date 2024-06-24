РФ ударила "Искандерами-К" по Одессе: все, что известно об утренней атаке

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"Прилет" в Одессе и пострадавшие

Взрывы в Одессе раздались около 8 часов утра. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, идет ликвидация пожара. Также есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

Как проинформировали в Офисе генпрокурора, в результате атаки повреждены складские помещения торговой сети, жилые дома и автомобили.

По данным спасателей, там горели складские помещения на площади 3000 кв. К тушению привлекалось более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС. Пожарные работали под угрозой повторных обстрелов. Также привлекался пожарный поезд "Укрзализныци".

Фото: в Одессе вспыхнул большой пожар из-за ракетной атаки (t.me/dsns_telegram)

Сейчас известно о четырех пострадавших: 19-летнем парне и трех мужчинах 50, 58 и 48 лет. Их состояние - средней степени тяжести. Мэр Одессы Геннадий Труханов также отметил, что погибших в результате утренней атаки по гражданской инфраструктуре нет.

Кроме того, психологами ГСЧС и Нацполиции оказана помощь 46 лицам.

РФ била ракетами "Искандер-К"

Как сообщили Воздушные силы, российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". ПВО удалось сбить одну из ракет.

Полиция показала фото с места прилета в Одессе.

Фото: последствия удара РФ по складским помещениям в Одессе (t.me/UA_National_Police)

В 12:11 спасатели сообщили, что ликвидировали масштабный пожар, который произошел в результате российской атаки.

Что известно о ракетах, которыми РФ ударила по Одессе

"Искандер-К" - это вид крылатой ракеты, летящей за заранее установленной траекторией. Ее особенностью является то, что она имеет минимальную высоту полета 6-7 метров. Такая ракета может менять курс на протяжении всего полета. Такие "Искандеры" используются в составе наземных оперативно-тактических комплексов.