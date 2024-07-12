РФ вдарила по Херсону: серед поранених рятувальник, поліцейські, працівник ОВА

"Ввечері російські війська з танку обстріляли Дніпровський район Херсона", - йдеться у повідомленні.

На місце одразу прибули працівники поліції, ДСНС разом з комунальними службами.

"В цей час росіяни вкотре застосували звичну для них тактику - за короткий проміжок часу двічі завдали ударів з безпілотників по працівниках профільних служб", - розповіли у поліції.

Постраждали двоє 21-річних працівників херсонської поліції, 34-річний рятувальник, 38-річний працівник пресс-лужби Херсонської ОВА та 55-річний цивільний чоловік - у них мінно-вибухові травми, поранення та контузії.

"Також механічні пошкодження отримав пожежний автомобіль", - додали правоохоронці.

Також пошкоджені багатоповерховий і три приватні будинки, а також цивільний автомобіль.