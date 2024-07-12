UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ вдарила по Херсону: серед поранених рятувальник, поліцейські, працівник ОВА

Фото: РФ вдарила по Херсону, п'ятеро людей поранено (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Херсон 11 липня. Окупанти завдали повторного удару по працівникам екстрених спецслужб, п'ятеро людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Ввечері російські війська з танку обстріляли Дніпровський район Херсона", - йдеться у повідомленні.

На місце одразу прибули працівники поліції, ДСНС разом з комунальними службами.

"В цей час росіяни вкотре застосували звичну для них тактику - за короткий проміжок часу двічі завдали ударів з безпілотників по працівниках профільних служб", - розповіли у поліції.

Постраждали двоє 21-річних працівників херсонської поліції, 34-річний рятувальник, 38-річний працівник пресс-лужби Херсонської ОВА та 55-річний цивільний чоловік - у них мінно-вибухові травми, поранення та контузії.

"Також механічні пошкодження отримав пожежний автомобіль", - додали правоохоронці.

Також пошкоджені багатоповерховий і три приватні будинки, а також цивільний автомобіль. 

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно атакують Херсон та правобережжя регіону, населені пункти якого ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року.

Наприклад, вдень 11 липня у Станіславі окупанти вдарили з безпілотника по території складу. Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль з гуманітарною допомогою, постраждали дві працівниці складу та двоє волонтерів.

Нагадаємо, у травні окупанти обстріляли центр Херсона з авіації. Постраждали 19 осіб, серед них - підліток. Також пошкодження зазнали багатоповерхові будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниХерсонДСНСВійна в Україні