РФ вдарила по Херсону: серед поранених рятувальник, поліцейські, працівник ОВА

Російські війська атакували Херсон 11 липня. Окупанти завдали повторного удару по працівникам екстрених спецслужб, п'ятеро людей поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.
"Ввечері російські війська з танку обстріляли Дніпровський район Херсона", - йдеться у повідомленні.
На місце одразу прибули працівники поліції, ДСНС разом з комунальними службами.
"В цей час росіяни вкотре застосували звичну для них тактику - за короткий проміжок часу двічі завдали ударів з безпілотників по працівниках профільних служб", - розповіли у поліції.
Постраждали двоє 21-річних працівників херсонської поліції, 34-річний рятувальник, 38-річний працівник пресс-лужби Херсонської ОВА та 55-річний цивільний чоловік - у них мінно-вибухові травми, поранення та контузії.
"Також механічні пошкодження отримав пожежний автомобіль", - додали правоохоронці.
Також пошкоджені багатоповерховий і три приватні будинки, а також цивільний автомобіль.
Російські війська постійно атакують Херсон та правобережжя регіону, населені пункти якого ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року.
Наприклад, вдень 11 липня у Станіславі окупанти вдарили з безпілотника по території складу. Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль з гуманітарною допомогою, постраждали дві працівниці складу та двоє волонтерів.
Нагадаємо, у травні окупанти обстріляли центр Херсона з авіації. Постраждали 19 осіб, серед них - підліток. Також пошкодження зазнали багатоповерхові будинки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.