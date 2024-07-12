РФ ударила по Херсону: среди раненых спасатель, полицейские, работник ОВА

"Вечером российские войска из танка обстреляли Днепровский район Херсона", - говорится в сообщении.

На место сразу прибыли сотрудники полиции, ГСЧС вместе с коммунальными службами.

"В это время россияне в очередной раз применили привычную для них тактику - за короткий промежуток времени дважды нанесли удары с беспилотников по работникам профильных служб", - рассказали в полиции.

Пострадали два 21-летних работника херсонской полиции, 34-летний спасатель, 38-летний работник пресс-лужбы Херсонской ОВА и 55-летний гражданский мужчина - у них минно-взрывные травмы, ранения и контузии.

"Также механические повреждения получил пожарный автомобиль", - добавили правоохранители.

Также повреждены многоэтажный и три частных дома, а также гражданский автомобиль.