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РФ вдарила по Херсону: серед поранених рятувальник, поліцейські, працівник ОВА

Херсон, П'ятниця 12 липня 2024 11:44
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РФ вдарила по Херсону: серед поранених рятувальник, поліцейські, працівник ОВА Фото: РФ вдарила по Херсону, п'ятеро людей поранено (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Херсон 11 липня. Окупанти завдали повторного удару по працівникам екстрених спецслужб, п'ятеро людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Ввечері російські війська з танку обстріляли Дніпровський район Херсона", - йдеться у повідомленні.

На місце одразу прибули працівники поліції, ДСНС разом з комунальними службами.

"В цей час росіяни вкотре застосували звичну для них тактику - за короткий проміжок часу двічі завдали ударів з безпілотників по працівниках профільних служб", - розповіли у поліції.

Постраждали двоє 21-річних працівників херсонської поліції, 34-річний рятувальник, 38-річний працівник пресс-лужби Херсонської ОВА та 55-річний цивільний чоловік - у них мінно-вибухові травми, поранення та контузії.

"Також механічні пошкодження отримав пожежний автомобіль", - додали правоохоронці.

Також пошкоджені багатоповерховий і три приватні будинки, а також цивільний автомобіль.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно атакують Херсон та правобережжя регіону, населені пункти якого ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року.

Наприклад, вдень 11 липня у Станіславі окупанти вдарили з безпілотника по території складу. Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль з гуманітарною допомогою, постраждали дві працівниці складу та двоє волонтерів.

Нагадаємо, у травні окупанти обстріляли центр Херсона з авіації. Постраждали 19 осіб, серед них - підліток. Також пошкодження зазнали багатоповерхові будинки.

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