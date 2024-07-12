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РФ ударила по Херсону: среди раненых спасатель, полицейские, работник ОВА

Херсон, Пятница 12 июля 2024 11:44
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РФ ударила по Херсону: среди раненых спасатель, полицейские, работник ОВА Фото: РФ ударила по Херсону, пять человек ранены (npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Херсон 11 июля. Оккупанты нанесли повторный удар по работникам экстренных спецслужб, пять человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"Вечером российские войска из танка обстреляли Днепровский район Херсона", - говорится в сообщении.

На место сразу прибыли сотрудники полиции, ГСЧС вместе с коммунальными службами.

"В это время россияне в очередной раз применили привычную для них тактику - за короткий промежуток времени дважды нанесли удары с беспилотников по работникам профильных служб", - рассказали в полиции.

Пострадали два 21-летних работника херсонской полиции, 34-летний спасатель, 38-летний работник пресс-лужбы Херсонской ОВА и 55-летний гражданский мужчина - у них минно-взрывные травмы, ранения и контузии.

"Также механические повреждения получил пожарный автомобиль", - добавили правоохранители.

Также повреждены многоэтажный и три частных дома, а также гражданский автомобиль.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно атакуют Херсон и правобережье региона, населенные пункты которого ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года.

К примеру, днем 11 июля в Станиславе оккупанты ударили из беспилотника по территории склада. В результате взрыва поврежден автомобиль с гуманитарной помощью, пострадали две работницы склада и двое волонтеров.

Напомним, в мае оккупанты обстреляли центр Херсона из авиации. Пострадали 19 человек, среди них - подросток. Также повреждения получили многоэтажные дома.

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