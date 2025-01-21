РФ вдарила по Харкову дроном
Вранці вівторка, 21 січня, російська армія завдала дронового удару по місту Харків. Наразі уточнюються наслідки удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
"Маємо попередню інформацію про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі, ймовірно "Молнією". Зараз уточнюємо місце удару та наслідки", - написав Терехов у Telegram.
Оновлено о 11:35.
Терехов уточнив, що удар прийшовся по району щільної житлової забудови.
"Попередньо зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки. За наявною на зараз інформацією - без постраждалих", - повідомив він.
Оновлено о 11:40.
Водночас голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що удар по місту було завдано "Шахедом".
"Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль та вікна гуртожитку", - написав він.
Оновлено о 12:00.
Терехов повідомив, що до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес.
Обстріли Харкова
Місто Харків з початку повномасштабного вторгнення постійно перебуває під ворожими обстрілами. Росіяни атакують місто ракетами, авіабомбами та дронами.
Раніше ми писали про те, що росіяни атакували Харків дроном типу "Молнія" 9 січня. Тоді удар припав на цивільне підприємство в Немишлянському районі Харкова.
Також 16 січня РФ атакувала Харків. Тоді двоє чоловіків та жінка були госпіталізовані.
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