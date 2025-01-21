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РФ вдарила по Харкову дроном

Вівторок 21 січня 2025 11:23
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РФ вдарила по Харкову дроном Ілюстративне фото: Росія вдарила по Харкову дроном 21 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вранці вівторка, 21 січня, російська армія завдала дронового удару по місту Харків. Наразі уточнюються наслідки удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Маємо попередню інформацію про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі, ймовірно "Молнією". Зараз уточнюємо місце удару та наслідки", - написав Терехов у Telegram.

Оновлено о 11:35.

Терехов уточнив, що удар прийшовся по району щільної житлової забудови.

"Попередньо зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки. За наявною на зараз інформацією - без постраждалих", - повідомив він.

Оновлено о 11:40.

Водночас голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що удар по місту було завдано "Шахедом".

"Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль та вікна гуртожитку", - написав він.

Оновлено о 12:00.

Терехов повідомив, що до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес.

РФ вдарила по Харкову дроном

Обстріли Харкова

Місто Харків з початку повномасштабного вторгнення постійно перебуває під ворожими обстрілами. Росіяни атакують місто ракетами, авіабомбами та дронами.

Раніше ми писали про те, що росіяни атакували Харків дроном типу "Молнія" 9 січня. Тоді удар припав на цивільне підприємство в Немишлянському районі Харкова.

Також 16 січня РФ атакувала Харків. Тоді двоє чоловіків та жінка були госпіталізовані.

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