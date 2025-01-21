РФ ударила по Харькову дроном
Утром вторника, 21 января, российская армия нанесла дроновой удар по городу Харьков. Сейчас уточняются последствия удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
"Есть предварительная информация об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно "Молнией". Сейчас уточняем место удара и последствия", - написал Терехов в Telegram.
Обновлено в 11:35.
Терехов уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки.
"Предварительно разрушен гараж, пострадали несколько автомобилей, в домах вокруг выбиты стекла. По имеющейся на данный момент информации - без пострадавших", - сообщил он.
Обновлено в 11:40.
В то же время председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что удар по городу был нанесен "Шахедом".
"В результате обстрела БпЛА типа "Шахед" повреждены гаражи, один разрушен, поврежден один легковой автомобиль и окна общежития", - написал он.
Обстрелы Харькова
Город Харьков с начала полномасштабного вторжения постоянно находится под вражескими обстрелами. Россияне атакуют город ракетами, авиабомбами и дронами.
Ранее мы писали о том, что россияне атаковали Харьков дроном типа "Молния" 9 января. Тогда удар пришелся на гражданское предприятие в Немышлянском районе Харькова.
Также 16 января РФ атаковала Харьков. Тогда двое мужчин и женщина были госпитализированы.
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