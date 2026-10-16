РФ вдарила по Харкову "Бандеролями": пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі

За словами Терехова, "прильоти" "Бандеролей" були у Немишлянському та Слобідському районах, причому по Немишлянському ворог вдарив кілька разів.

Станом на зараз відомо, що у Немишлянському районі внаслідок ударів зафіксовано пошкодження житлових будинків, вибито понад 100 вікон.

Постраждали щонайменше дев'ятеро людей.

У свою чергу Синєгубов уточнив, що у постраждалих гостра реакція на стрес, серед них 13-річні дівчинка і хлопець.

Атаки тривають весь день

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що російські окупанти сьогодні, 16 жовтня, зранку запустили по Україні 315 ударних безпілотників та 15 "Бандеролей".

Українським захисникам вдалося збити 253 безпілотники (49 реактивних), а також дев'ять "Бандеролей".