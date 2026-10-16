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РФ ударила по Харькову "Бандеролями": повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

22:52 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: РФ атаковала Харьков (Getty Images)

Российские оккупанты сегодня, 16 октября, вечером атаковали Харьков "Бандеролями". Пострадали 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По словам Терехова, "прилеты" "Бандеролей" были в Немышлянском и Слободском районах, при чем по Немышлянскому враг ударил несколько раз.

По состоянию на сейчас известно, что в Немышлянском районе в результате ударов зафиксированы повреждения жилых домов, выбиты более 100 окон.

Пострадали по меньшей мере девять человек.

В свою очередь Синегубов уточнил, что у пострадавших острая реакция на стресс, среди них 13-летние девочка и парень.

Атаки продолжаются весь день

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что российские оккупанты сегодня, 16 октября, с утра запустили по Украине 315 ударных беспилотников и 15 "Бандеролей".

Украинским защитникам удалось сбить 253 беспилотника (49 реактивных), а также девять "Бандеролей".

Одними из целей российских атак стали энергетические объекты. Сейчас в нескольких областях наблюдаются проблемы со светом.

К слову, сегодня начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил о "начале" массированных ударов по энергетике Украины.

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