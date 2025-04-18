РФ вдарила по Харкову балістикою з касетним начинням: уточнені наслідки терору

За останніми даними (станом на 6:46), у Харкові відомо про вже понад 50 постраждалих, а також про одного загиблого.

Перед тим мер Харкова розповів, що надходила інформація "про одного загиблого у власній квартирі".

Зазначимо також, Терехова інформував, що серед постраждалих була дитина.

Відомо, що під час обстрілу міста з боку російських терористів "ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова".

Мер розповів про "влучання у багатоповерхівку", та додав, що "під завалами можуть знаходитися люди".

Також міський голова інформував, що буди зафіксовані чотири ворожі удари ракетами по місту..

"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі", - заявив мер.

Також мер розповів, що у Харкові, попередньо, постраждали 15 багатоквартирних будинків через обстріл. Він додав, що триває обстеження ураженої території.

Додамо, як уточнював глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, було "влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі" міста.

Глава ОВА пізніше також розповів, що серед постраждалих через ракетний обстріл у Харкові - дві дитини.

"Кількість постраждалих через ранкові ракетні удари по Харкову збільшилась 24 до людей. Серед постраждалих дві дитини: 4 роки та 2,8 років", - розповів глава ОВА Олег Синєгубов о 06:26. Чиновник додав, що одна людина загинула.

Але вже о 06:30 він уточнив, що кількість поранених в Харкові внаслідок ранкового обстрілу зросла до 28 людей.

Як розповів мер, у Харкові через обстріл постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та більше ніж 30 приватних обійсть.

А вже о 06:46 стало відомо, що у Харкові різно зросла кількість постраждалих - мер Терехов повідомив, що їх вже сорок.

О 07:10 мер розповів, що у Харкові продовжує зростати кількість поранених - вже відомо про 54 людей.

Натомість глава ОВА Синєгубов пише в мережі про 51 постраждалого.

"На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, них двоє дітей. 4 людини у важкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", - розповів чиновник.

У Харкові внаслідок ракетної атаки спалахнула пожежа на цивільному підприємстві, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко у коментарі "Суспільне".

Він додав, що на об'єкті гасять три осередки на площі 500 кв. метрів.

Обстріл України вранці 18 квітня

Як повідомлялося раніше, вранці майже одночасно у містах Харків та Дніпро прогриміли вибухи.

Перед тим у Повітряних силах попереджали про загрозу ракетних ударів з боку російських окупантів.

Зокрема, фіксувався рух ворожих ракет у бік Дніпра.

Додамо також, окрім ракет ворог для обстрілів застосував дрони-камікадзе. Зокрема, через удар "Шахедів" по Сумах загинула одна людина, також відомо про одного постраждалого.