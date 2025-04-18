РФ вдарила по Харкову балістикою з касетним начинням: уточнені наслідки терору

У Харкові внаслідок російських ракетних ударів балістикою цього ранку по густонаселеному району міста багато постраждалих, і їхня кількість зростає. Також відомо про загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
За останніми даними (станом на 6:46), у Харкові відомо про вже понад 50 постраждалих, а також про одного загиблого.
Перед тим мер Харкова розповів, що надходила інформація "про одного загиблого у власній квартирі".
Зазначимо також, Терехова інформував, що серед постраждалих була дитина.
Відомо, що під час обстрілу міста з боку російських терористів "ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова".
Мер розповів про "влучання у багатоповерхівку", та додав, що "під завалами можуть знаходитися люди".
Також міський голова інформував, що буди зафіксовані чотири ворожі удари ракетами по місту..
"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі", - заявив мер.
Також мер розповів, що у Харкові, попередньо, постраждали 15 багатоквартирних будинків через обстріл. Він додав, що триває обстеження ураженої території.
Додамо, як уточнював глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, було "влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі" міста.
Глава ОВА пізніше також розповів, що серед постраждалих через ракетний обстріл у Харкові - дві дитини.
"Кількість постраждалих через ранкові ракетні удари по Харкову збільшилась 24 до людей. Серед постраждалих дві дитини: 4 роки та 2,8 років", - розповів глава ОВА Олег Синєгубов о 06:26. Чиновник додав, що одна людина загинула.
Але вже о 06:30 він уточнив, що кількість поранених в Харкові внаслідок ранкового обстрілу зросла до 28 людей.
Як розповів мер, у Харкові через обстріл постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та більше ніж 30 приватних обійсть.
А вже о 06:46 стало відомо, що у Харкові різно зросла кількість постраждалих - мер Терехов повідомив, що їх вже сорок.
О 07:10 мер розповів, що у Харкові продовжує зростати кількість поранених - вже відомо про 54 людей.
Натомість глава ОВА Синєгубов пише в мережі про 51 постраждалого.
"На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, них двоє дітей. 4 людини у важкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", - розповів чиновник.
У Харкові внаслідок ракетної атаки спалахнула пожежа на цивільному підприємстві, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко у коментарі "Суспільне".
Він додав, що на об'єкті гасять три осередки на площі 500 кв. метрів.
Як повідомлялося раніше, вранці майже одночасно у містах Харків та Дніпро прогриміли вибухи.
Перед тим у Повітряних силах попереджали про загрозу ракетних ударів з боку російських окупантів.
Зокрема, фіксувався рух ворожих ракет у бік Дніпра.
Додамо також, окрім ракет ворог для обстрілів застосував дрони-камікадзе. Зокрема, через удар "Шахедів" по Сумах загинула одна людина, також відомо про одного постраждалого.
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