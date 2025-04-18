РФ ударила по Харькову баллистикой с кассетной начинкой: уточнены последствия террора

По последним данным (по состоянию на 6:46), в Харькове известно об уже 40 пострадавших, а также об одном погибшем.

Перед тем мэр Харькова рассказал, что поступала информация "об одном погибшем в собственной квартире".

Отметим также, Терехова информировал, что среди пострадавших был ребенок.

Известно, что во время обстрела города со стороны российских террористов "вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова".

Мэр рассказал о "попадании в многоэтажку", и добавил, что "под завалами могут находиться люди".

Также городской голова информировал, что буди зафиксированы четыре вражеских удара ракетами по городу.

"По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие", - заявил мэр.

Также мэр рассказал, что в Харькове, предварительно, пострадали 15 многоквартирных домов из-за обстрела. Он добавил, что продолжается обследование пораженной территории.

Добавим, как уточнял глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, было "попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе" города.

Глава ОВА позже также рассказал, что среди пострадавших из-за ракетных обстрелов в Харькове - два ребенка.

"Количество пострадавших из-за утренних ракетных ударов по Харькову увеличилось 24 человек. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 лет", - рассказал глава ОВА Олег Синегубов в 06:26. Чиновник добавил, что один человек погиб.

Но уже в 06:30 он уточнил, что количество раненых в Харькове в результате утренних обстрелов возросло до 28 человек.

Как рассказал мэр, в Харькове из-за обстрела пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов.

А уже в 06:46 стало известно, что в Харькове разно выросло количество пострадавших - мэр Терехов сообщил, что их уже сорок.

Обстрел Украины утром 18 апреля

Как сообщалось ранее, утром почти одновременно в городах Харькове и Днепре прогремели взрывы.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

В частности, фиксировалось движение вражеских ракет в сторону Днепра.

Кроме ракет, враг для обстрелов применил дроны-камикадзе. В частности, из-за удара "Шахедов" по Сумам погиб один человек, также известно об одном пострадавшем.