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РФ вдарила по Харківській області: є загиблий та поранена, пошкоджено будинки

Четвер 04 січня 2024 17:36
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РФ вдарила по Харківській області: є загиблий та поранена, пошкоджено будинки Ілюстративне фото: РФ вдарила по Харківській області (Павло Петров)
Автор: Наталія Кава

Російські окупаційні війська обстріляли в черговий раз Харківську область. Цього разу обстріляли села Мороховець, Подоли та місто Куп'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як з'ясували слідчі, ввечері середи, 3 січня, російські військові обстріляли село Мороховець Липецької територіальної громади. В результаті російської атаки смертельні поранення отримав 73-річний чоловік. Ще одна жінка була травмована.

Також вчора ввечері ворог обстрілював з артилерії Купʼянський район. У місті Купʼянськ та селі Подоли пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

"Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - сказано в повідомленні.

Фото: РФ вдарила по Харківській області ввечері 3 січня (t.me/prokuratura_kharkiv)

Масований обстріл України 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головними цілями ворога стали Київ та Харків. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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