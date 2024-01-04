РФ ударила по Харьковской области: есть погибший и ранена, повреждены дома
Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. На этот раз обстреляли села Мороховец, Подолы и Купянск.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Как выяснили следователи, вечером среды, 3 января, российские военные обстреляли село Мороховец Липецкой территориальной общины. В результате российской атаки смертельные ранения получил 73-летний мужчина. Еще одна женщина была травмирована.
Также вчера вечером враг обстреливал из артиллерии Купянский район. В городе Купянск и селе Подолы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - сказано в сообщении.
Массированный обстрел Украины 2 января
Напомним, российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Главными целями неприятеля стали Киев и Харьков. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.
Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.
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