UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ вдарила по Грозі "Іскандером", кількість жертв зростає

Фото: РФ вдарила по Грозі "Іскандером", кількість жертв зростає (t.me/synegubov)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по селу Гроза Харківської області загинуло 50 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

"На жаль, кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 осіб", - написав глава МВС.

Також він додав, що, за попередньою інформацією, окупанти для атаки використали балістичну ракету "Іскандер".

Обстріл Грози

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли село Гроза Куп'янського району Харківської області.

Згідно з останніми даними, було відомо про 49 загиблих внаслідок атаки.

Під удар потрапили магазин та кафе, де проходили поминки. Клименко розповів, що ракету могли навести, зараз правоохоронці перевіряють цю версію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниКлименкохарковВійна Росії проти УкраїниКупянскракетный удар