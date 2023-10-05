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РФ ударила по Грозе "Искандером", число жертв растет

Фото: РФ ударила по Грозе "Искандером", число жертв растет (t.me/synegubov)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего удара российских оккупантов по селу Гроза Харьковской области погибли 50 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

"К сожалению, количество погибших в селе Гроза выросло до 50 человек", - написал глава МВД. 

Также он добавил, что, по предварительной информации, оккупанты для атаки использовали баллистическую ракету "Искандер". 

Обстрел Грозы

Напомним, сегодня, 5 октября, российские оккупанты обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области

Согласно последним данным, было известно о 49 погибших в результате атаки. 

Под удар попали магазин и кафе, где проходили поминки. Клименко рассказал, что ракету могли навести, сейчас правоохранители проверяют эту версию

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