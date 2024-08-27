РФ вдарила по готелю у Кривому Розі: що відомо про наслідки

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, що 26 серпня о 23:18 військові попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму

Через кілька хвилин після інформації про балістику, у Кривому Розі пролунали вибухи. Керівник ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок удару РФ зруйновано будівлю цивільної інфраструктури. Також двоє загиблих.

Зазначимо, що цієї ночі країна-агресор другий день поспіль здійснила масштабну атаку по Україні.

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