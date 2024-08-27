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РФ вдарила по готелю у Кривому Розі: що відомо про наслідки

Фото: рятувальник із собакою на місці подій в Кривому Розі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Пізно вночі, 26 серпня, Росія атакувала Кривій Ріг. Внаслідок удару загинуло 2 людини, ще 5 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України в Telegram.

Зокрема, опівночі ворожа ракети влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Співробітникам ДСНС вдалось врятувати 5 людей.

Станом на ранок пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Під завалами можуть перебувати ще дві людини.

Внаслідок атаки пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів.

"Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям", - йдеться у повідомленні о 07:28.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, що 26 серпня о 23:18 військові попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму

Через кілька хвилин після інформації про балістику, у Кривому Розі пролунали вибухи. Керівник ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок удару РФ зруйновано будівлю цивільної інфраструктури. Також двоє загиблих.

Зазначимо, що цієї ночі країна-агресор другий день поспіль здійснила масштабну атаку по Україні.

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