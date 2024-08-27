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РФ ударила по гостинице в Кривом Роге: что известно о последствиях

Фото: спасатель с собакой на месте событий в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно ночью, 26 августа, Россия атаковала Кривой Рог. В результате удара погибли 2 человека, еще 5 получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в Telegram.

В частности, в полночь вражеская ракета попала в отель, частично разрушив четырехэтажное здание. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 5 человек.

По состоянию на утро поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут находиться еще два человека.

В результате атаки повреждены 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей.

"Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи. Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям", - говорится в сообщении в 07:28.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, что 26 августа в 23:18 военные предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Через несколько минут после информации о баллистике, в Кривом Роге раздались взрывы. Руководитель совета обороны города Александр Вилкул сообщал, что в результате удара РФ разрушено здание гражданской инфраструктуры. Также двое погибших.

Отметим, что этой ночью страна-агрессор второй день подряд совершила масштабную атаку по Украине.

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