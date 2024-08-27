РФ ударила по гостинице в Кривом Роге: что известно о последствиях

В частности, в полночь вражеская ракета попала в отель, частично разрушив четырехэтажное здание. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 5 человек.

По состоянию на утро поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут находиться еще два человека.

В результате атаки повреждены 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей.

"Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи. Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям", - говорится в сообщении в 07:28.