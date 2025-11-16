РФ вдарила "Геранями" по енергооб’єкту у Ніжині: десятки населених пунктів без світла

Учора вдень російські дрони-камікадзе "Герань" атакували енергетичний об’єкт у Ніжині, що призвело до масштабних відключень електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.
Наразі відомо, що через ворожий удар без світла залишилися населені пункти в Ніжинському та Прилуцькому районах. Енергетики вже працюють на місці, відновлювальні роботи тривають.
Водночас за даними міської ради Ніжина, у місті наразі водопостачання відбувається по графіках. Зокрема, у разі відсутності електропостачання, 16 листопада водопостачання по Ніжину буде здійснюватися за наступним графіком:
Окрім цього, удари по Ніжинщині пошкодили транспортну інфраструктуру.
Під ворожий обстріл знову потрапила Семенівка - там дрон пошкодив адміністративну будівлю.
У Новгород-Сіверському районі, на Коропщині, після влучання безпілотника загорівся нежитловий будинок, а в будинку культури вибило вікна.
Загалом за минулу добу російські війська завдали по Чернігівській області 26 ударів, зафіксовано 42 вибухи.
Нагадаємо, від початку осені Росія значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі України. Через критичну ситуацію в енергосистемі, спричинену цими атаками, в країні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Після масованого удару в ніч проти 8 листопада графіки вимкнень стали ще жорсткішими. Російські війська атакували дронами та ракетами типу "Кинджал" і "Калібр".
За даними "Центренерго", цей обстріл став наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Унаслідок атаки Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили виробництво електроенергії.
Сьогодні, 16 листопада, через масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру у низці регіонів України запроваджено обмеження електропостачання.