РФ ударила "Геранями" по энергообъекту в Нежине: десятки населенных пунктов без света

Известно, что из-за вражеского удара без света остались населенные пункты в Нежинском и Прилуцком районах. Энергетики уже работают на месте, восстановительные работы продолжаются.

В то же время по данным городского совета Нежина, в городе сейчас водоснабжение происходит по графикам. В частности, в случае отсутствия электроснабжения, 16 ноября водоснабжение по Нежину будет осуществляться по следующему графику:

с 06:00 до 09:00 часов

с 17:00 до 20:00 часов.

Кроме этого, удары по Нежинщине повредили транспортную инфраструктуру.

Фото: последствия обстрела Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)

Под вражеский обстрел снова попала Семеновка - там дрон повредил административное здание.

В Новгород-Северском районе, на Коропщине, после попадания беспилотника загорелся нежилой дом, а в доме культуры выбило окна.

Всего за минувшие сутки российские войска нанесли по Черниговской области 26 ударов, зафиксировано 42 взрыва.