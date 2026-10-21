РФ ударила по "Эпицентру" в Ровенской области: спасатели показали фото разрушений

20 октября оккупанты неоднократно атаковали один из гипермаркетов Ровенской области - "Эпицентр". В результате возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Тушение гипермаркета осложняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов. Спасатели были вынуждены уходить в безопасные места.



Сообщается, что пострадали в результате атаки четыре человека, трое из них госпитализированы.



"Пожар ликвидирован. К тушению привлекались 46 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС", - сообщили в экстренной службе.

Спасатели также показали кадры, как боролись с тушением "Эпицентра" после обстрела, окутанного сильным пламенем и густым черным дымом. На фото и видео заметны значительные повреждения здания гипермаркета.

Фото: спасатели на ликвидации последствий (ГСЧС Украины)