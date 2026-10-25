РФ вдарила по "Епіцентру" в Полтаві: виникла пожежа, є постраждала

"Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Полтаві. Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється", - повідомив Дяківнич.

Ліквідація наслідків атаки триває. Попередньо, травми отримала 52-річна жінка.

У самій компанії повідомили, що лише за добу росіяни атакували "Епіцентр" у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві.

"Тотальне знищення мережі…", - зазначили у пресслужбі "Епіцентру".