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РФ ударила по "Эпицентру" в Полтаве: возник пожар, есть пострадавшая

12:10 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Россия ударила по "Эпицентру" в Полтаве (ГСЧС)

Российские войска днем 25 октября атаковали торговый гипермаркет "Эпицентр" в Полтаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

"Враг атаковал ТЦ "Эпицентр" в Полтаве. Возник пожар. Информация о масштабах разрушений уточняется", - сообщил Дьяковнич.

Ликвидация последствий атаки продолжается. Предварительно травмы получила 52-летняя женщина.

Напомним, ночью 25 октября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр и гражданское предприятие в Харькове.

В результате обстрелов возникли пожары, пострадали четыре человека, среди них трое спасателей.

В сети пишут, что под удар попал последний в Харькове торговый центр "Эпицентр".

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