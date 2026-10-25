РФ ударила по "Эпицентру" в Полтаве: возник пожар, есть пострадавшая

Напомним, ночью 25 октября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр и гражданское предприятие в Харькове.

В результате обстрелов возникли пожары, пострадали четыре человека, среди них трое спасателей.

В сети пишут, что под удар попал последний в Харькове торговый центр "Эпицентр".