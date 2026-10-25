РФ ударила по "Эпицентру" в Полтаве: возник пожар, есть пострадавшая

Российские войска днем 25 октября атаковали торговый гипермаркет "Эпицентр" в Полтаве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.
"Враг атаковал ТЦ "Эпицентр" в Полтаве. Возник пожар. Информация о масштабах разрушений уточняется", - сообщил Дьяковнич.
Ликвидация последствий атаки продолжается. Предварительно травмы получила 52-летняя женщина.
Напомним, ночью 25 октября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр и гражданское предприятие в Харькове.
В результате обстрелов возникли пожары, пострадали четыре человека, среди них трое спасателей.
В сети пишут, что под удар попал последний в Харькове торговый центр "Эпицентр".