РФ ударила по "Эпицентру" в Первомайске
19:13 20.10.2026 Вт
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Иллюстративное фото: РФ атаковала "Эпицентр" (Getty Images)
Российские оккупанты сегодня, 20 октября, атаковали "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Первомайской райгосадминистрации Сергея Саковского в Telegram.
По словам Саковского, атака россиян произошла в 18:31. Для атаки россияне использовали ударный беспилотник.
Он уточнил, что последствия российского удара уточняются.
Атаки на "Эпицентр"
Напомним, россияне уже неоднократно наносили удары по гипермаркетам "Эпицентр" по всей Украине.
В частности, 13 октября враг уничтожил последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Хмельницком. В течение дня здание атаковали 10 раз.
Также 9 октября российские оккупанты нанесли удар по "Эпицентру" в Чернигове. После атаки начался сильный пожар.