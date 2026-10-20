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РФ ударила по "Эпицентру" в Первомайске

19:13 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
РФ ударила по "Эпицентру" в Первомайске Иллюстративное фото: РФ атаковала "Эпицентр" (Getty Images)
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Российские оккупанты сегодня, 20 октября, атаковали "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Первомайской райгосадминистрации Сергея Саковского в Telegram.

По словам Саковского, атака россиян произошла в 18:31. Для атаки россияне использовали ударный беспилотник.

Он уточнил, что последствия российского удара уточняются.

Атаки на "Эпицентр"

Напомним, россияне уже неоднократно наносили удары по гипермаркетам "Эпицентр" по всей Украине.

В частности, 13 октября враг уничтожил последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Хмельницком. В течение дня здание атаковали 10 раз.

Также 9 октября российские оккупанты нанесли удар по "Эпицентру" в Чернигове. После атаки начался сильный пожар.

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