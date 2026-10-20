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РФ вдарила по енергооб'єкту у Києві: у чотирьох районах проблеми зі світлом

18:08 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: рятувальники Києва (Getty Images)

Окупанти завдали удару по Шевченківському району Києва і поцілили в енергооб'єкт. У чотирьох районах - проблеми зі світлом. Рух електротранспорту частково призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram та "Київпастранс" у Telegram.

РФ обстріляла енергооб'єкт у Києві

У Шевченківському районі близько 18.00 сталося влучання в один з енергообʼєктів. каже Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", - уточнив він.

Електротранспорт призупинено

"Київпастранс" повідомило, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на:

  • вул. Дегтярівська,
  • вул. Данила Щербаківського,
  • бульварі Тараса Шевченка,
  • вул. Якуба Коласа,
  • Севастопольській площі,
  • площі Валерія Марченка,
  • ст. м. "Лукʼянівська",
  • ст. м. "Шулявська".


Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.

Оновлено о 18.14

Кілька хвилин тому ДТЕК повідомив, що у Києві через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені:

  • Шевченківський
  • Святошинський,
  • Солом'янський
  • Печерський райони.


"Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло", - кажуть у компанії.

"Укренерго" теж зробила заяву щодо цієї ситуації.

"Після завершення повітряної тривоги енергетики розпочали оцінку наслідків атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами", - додали у компанії.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вдруге атакували Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска у Києві. Під ударом 20 жовтня опинилася операційна.

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня російські безпілотники атакували Тернопільську область. Унаслідок ударів пошкоджено три об'єкти енергетичної інфраструктури, а також приватні домогосподарства.

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