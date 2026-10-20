РФ вдарила по енергооб'єкту у Києві: у чотирьох районах проблеми зі світлом

РФ обстріляла енергооб'єкт у Києві

У Шевченківському районі близько 18.00 сталося влучання в один з енергообʼєктів. каже Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", - уточнив він.

Електротранспорт призупинено

"Київпастранс" повідомило, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на:

вул. Дегтярівська,

вул. Данила Щербаківського,

бульварі Тараса Шевченка,

вул. Якуба Коласа,

Севастопольській площі,

площі Валерія Марченка,

ст. м. "Лукʼянівська",

ст. м. "Шулявська".



Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.

Оновлено о 18.14

Кілька хвилин тому ДТЕК повідомив, що у Києві через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені:

Шевченківський

Святошинський,

Солом'янський

Печерський райони.



"Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло", - кажуть у компанії.

"Укренерго" теж зробила заяву щодо цієї ситуації.



"Після завершення повітряної тривоги енергетики розпочали оцінку наслідків атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами", - додали у компанії.