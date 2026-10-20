РФ ударила по энергообъекту в Киеве: в четырех районах проблемы со светом

Оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах - проблемы со светом. Движение электротранспорта частично приостановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и "Киевпасстранс" в Telegram.
В Шевченковском районе около 18.00 произошло попадание в один из энергообъектов. говорит Кличко.
"Экстренные службы направляются на место", - уточнил он.
"Киевпасстранс" сообщило, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на:
О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Несколько минут назад ДТЭК сообщил, что в Киеве из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены:
"Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть свет", - говорят в компании.
"Укрэнерго" тоже сделала заявление насчет этой ситуации.
"По завершении воздушной тревоги энергетики приступили к оценке последствий атаки и аварийно-восстановительные работы. Параллельно специалисты возобновляют электроснабжение по резервным схемам", - добавили в компании.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты вторично атаковали Институт кардиологии им. М.Д.Стражеско в Киеве. Под ударом 20 октября оказалась операционная.
Напомним, в ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Тернопольскую область. В результате ударов повреждены три объекта энергетической инфраструктуры, а также частные домохозяйства.