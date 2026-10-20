RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

РФ ударила по энергообъекту в Киеве: в четырех районах проблемы со светом

18:08 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: спасатели Киева (Getty Images)

Оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах - проблемы со светом. Движение электротранспорта частично приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и "Киевпасстранс" в Telegram.

РФ обстреляла энергообъект в Киеве

В Шевченковском районе около 18.00 произошло попадание в один из энергообъектов. говорит Кличко.

"Экстренные службы направляются на место", - уточнил он.

Электротранспорт приостановлен

"Киевпасстранс" сообщило, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на:

  • ул. Дегтяревская,
  • ул. Даниила Щербаковского,
  • бульваре Тараса Шевченко,
  • ул. Якуба Коласа,
  • Севастопольской площади,
  • площади Валерия Марченко,
  • ст. м. "Лукьяновская",
  • ст. м. "Шулявская".

О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Обновлено в 18.14

Несколько минут назад ДТЭК сообщил, что в Киеве из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены:

  • Шевченковский
  • Святошинский,
  • Соломенский
  • Печерский районы.

"Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть свет", - говорят в компании.

"Укрэнерго" тоже сделала заявление насчет этой ситуации.

"По завершении воздушной тревоги энергетики приступили к оценке последствий атаки и аварийно-восстановительные работы. Параллельно специалисты возобновляют электроснабжение по резервным схемам", - добавили в компании.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты вторично атаковали Институт кардиологии им. М.Д.Стражеско в Киеве. Под ударом 20 октября оказалась операционная.

Напомним, в ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Тернопольскую область. В результате ударов повреждены три объекта энергетической инфраструктуры, а также частные домохозяйства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна России против Украины