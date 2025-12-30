UA

Економіка

РФ вдарила по енергооб’єкту на Чернігівщині: через знеструмлення змінено рух поїздів

Ілюстративне фото: РФ вдарила по енергооб’єкту на Чернігівщині (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталія Кава

У Чернігівському районі внаслідок нічного російського обстрілу пошкоджено ще один важливий енергетичний об’єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго" та "Укрзалізницю".

За словами енергетиків, до аварійно-відновлювальних робіт приступлять одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Через відсутність напруги в електромережі, спричинену ворожими ударами, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве.

Зокрема, цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть такі поїзди:

  • №6542 Конотоп – Терещенська (замість маршруту Конотоп – Неплюєве);
  • №6543 Терещенська – Конотоп (замість маршруту Неплюєве – Конотоп).

Пасажирів закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Обстріл Чернігова 25 грудня

Нагадаємо, 25 грудня під час повітряної тривоги в Чернігові близько 12:56 пролунав вибух - російський ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Спершу повідомляли про одного постраждалого та пошкодження однієї квартири, однак дані швидко уточнили. Менш ніж за годину стало відомо про п’ятьох поранених, четверо з них були госпіталізовані.

Рятувальники деблокували чотирьох мешканців, ще дев’ятьох евакуювали. Унаслідок удару зруйновані конструкції з другого по четвертий поверхи.

За інформацією місцевої влади, пошкоджено 145 квартир у шести будинках, а у під’їзді, куди безпосередньо влучив дрон, дві квартири повністю знищені.

Аварійно-рятувальні роботи завершили близько 21:00. Станом на наступний ранок кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них - троє дітей.

