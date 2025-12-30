РФ вдарила по енергооб’єкту на Чернігівщині: через знеструмлення змінено рух поїздів

За словами енергетиків, до аварійно-відновлювальних робіт приступлять одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Через відсутність напруги в електромережі, спричинену ворожими ударами, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве.

Зокрема, цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть такі поїзди:

№6542 Конотоп – Терещенська (замість маршруту Конотоп – Неплюєве);

№6543 Терещенська – Конотоп (замість маршруту Неплюєве – Конотоп).

Пасажирів закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок.