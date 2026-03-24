РФ вдарила дроном по "електричці" під Харковом: що відомо про наслідки атаки (фото)

"Сьогодні вранці ворог знову атакував залізницю на Харківщині. Ворожий безпілотник влучив в останній вагон приміського поїзда сполученням Слатине – Харків. На жаль, один пасажир загинув", - зазначили у міністерстві.

Що кажуть у прокуратурі

За повідомленням Харківської обласної прокуратури, близько 05:20 зафіксовано пряме влучання в електропотяг. За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.

Зазначається, що на місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини.