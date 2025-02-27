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РФ вдарила дроном по авто швидкої у Херсонській області, медпрацівників госпіталізували

Ілюстративне фото: РФ вдарила дроном по авто швидкої у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері 26 лютого дроном атакувала автомобіль екстреної медичної допомоги у Херсонській області. Постраждали медики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської МВА Романа Мрочко.

"Ушпиталено фельдшерку та водія бригади екстреної медичної допомоги, авто якої учора під час виїзду на виклик російські терористи атакували з безпілотника", - написав Мрочко.

За його словами, 59-річна жінка та чоловік 56 років отримали контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Їм надається необхідна медична допомога.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, 19 лютого російські окупанти атакували Херсон з авіації. Росіяни запустили по місту три КАБи, один з яких влучив у багатоквартирний будинок.

Майже одразу стало відомо про шістьох постраждалих, в тому числі двійнята - хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

Пізніше під завалами підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, у Херсоні знайшли тіло чоловіка.

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