РФ ударила дроном по авто скорой в Херсонской области, медработников госпитализировали

Российская армия вечером 26 февраля дроном атаковала автомобиль экстренной медицинской помощи в Херсонской области. Пострадали медики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.
"Госпитализированы фельдшер и водитель бригады экстренной медицинской помощи, авто которой вчера во время выезда на вызов российские террористы атаковали с беспилотника", - написал Мрочко.
По его словам, 59-летняя женщина и мужчина 56 лет получили контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, 19 февраля российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Россияне запустили по городу три КАБа, один из которых попал в многоквартирный дом.
Почти сразу стало известно о шести пострадавших, в том числе двойняшки - мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Позже под завалами подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, в Херсоне нашли тело мужчины.
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