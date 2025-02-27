РФ ударила дроном по авто скорой в Херсонской области, медработников госпитализировали

"Госпитализированы фельдшер и водитель бригады экстренной медицинской помощи, авто которой вчера во время выезда на вызов российские террористы атаковали с беспилотника", - написал Мрочко.

По его словам, 59-летняя женщина и мужчина 56 лет получили контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрел Херсона

Напомним, 19 февраля российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Россияне запустили по городу три КАБа, один из которых попал в многоквартирный дом.

Почти сразу стало известно о шести пострадавших, в том числе двойняшки - мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Позже под завалами подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, в Херсоне нашли тело мужчины.