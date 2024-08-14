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РФ вдарила дроном по авто "Госпітальєрів" у Харківській області: двоє медиків загинули

Фото: РФ вдарила дроном по авто "Госпітальєрів" у Харківській області (facebook.com/Сергій Болвінов)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень середи, 14 серпня, атакувала дроном машину медичного батальйону "Госпітальєри" у селищі Білий Колодязь Харківської області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

За його інформацією, російські військові вдарили по авто FPV-дроном.

"Загинули двоє медиків - чоловік та жінка, які були в автомобілі", - написав Болвінов.

Вибухом безпілотника також зачепило автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені.

 

Нагадаємо, 29 травня під час ротації на Харківщині загинула журналістка та парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина "Чека" Цибух.

Також РБК-Україна повідомляло про загибель Дениса Зеленого, який є автором найвідомішого фото Серебрянського лісу.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів