РФ ударила дроном по авто "Госпитальеров" в Харьковской области: двое медиков погибли

По его информации, российские военные ударили по автомобилю FPV-дроном.

"Погибли два медика - мужчина и женщина, которые были в автомобиле", - написал Болвинов.

Взрывом беспилотника также задело машину гражданских, которая ехала в том же направлении. Там было три человека, все они ранены.

Обновлено 19:15

Пресс-секретарь батальона "Госпитальеры" Ольга Мурка в комментарии hromadske заявила, что в результате атаки россиян погибла одна женщина-медик, еще одна была ранена.