UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ вдарила дронами по Златопілю на Харківщині: є жертва, сім поранених

Фото: Наслідки атаки дронами по Златополю (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У понеділок, 14 липня, російські війська завдали удару по місту Златопіль із застосуванням дронів-камікадзе.

За попередніми даними, атака здійснена БпЛА типу "Герань-2" (Shahed), які ворог активно використовує для нічних обстрілів українських міст.

Унаслідок удару загинула одна людина. Ще семеро постраждали, серед них - 13-річна дитина. Всі поранені госпіталізовані, їм оперативно надається медична допомога.

На місці працюють медики, рятувальники, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Фахівці документують наслідки атаки, проводиться розбір завалів і збирання уламків дрона.

Нагадаємо, що унаслідок російського авіаудару по селу Харкіщини загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення.

Як повідомили в ОВА, під ворожу атаку потрапило село Борівське. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу (КАБ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація