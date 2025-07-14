РФ вдарила дронами по Златопілю на Харківщині: є жертва, сім поранених

Нагадаємо, що унаслідок російського авіаудару по селу Харкіщини загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення.

Як повідомили в ОВА, під ворожу атаку потрапило село Борівське. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу (КАБ).

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