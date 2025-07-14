РФ вдарила дронами по Златопілю на Харківщині: є жертва, сім поранених

Росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
У понеділок, 14 липня, російські війська завдали удару по місту Златопіль із застосуванням дронів-камікадзе.
За попередніми даними, атака здійснена БпЛА типу "Герань-2" (Shahed), які ворог активно використовує для нічних обстрілів українських міст.
Унаслідок удару загинула одна людина. Ще семеро постраждали, серед них - 13-річна дитина. Всі поранені госпіталізовані, їм оперативно надається медична допомога.
На місці працюють медики, рятувальники, вибухотехніки та інші екстрені служби.
Фахівці документують наслідки атаки, проводиться розбір завалів і збирання уламків дрона.
Нагадаємо, що унаслідок російського авіаудару по селу Харкіщини загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення.
Як повідомили в ОВА, під ворожу атаку потрапило село Борівське. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу (КАБ).
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