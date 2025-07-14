РФ ударила дронами по Златополю на Харьковщине: есть жертва, семь раненых

В понедельник, 14 июля, российские войска нанесли удар по городу Златополь с применением дронов-камикадзе.

По предварительным данным, атака осуществлена БпЛА типа "Герань-2" (Shahed), которые враг активно использует для ночных обстрелов украинских городов.

В результате удара погиб один человек. Еще семеро пострадали, среди них - 13-летний ребенок. Все раненые госпитализированы, им оперативно оказывается медицинская помощь.

На месте работают медики, спасатели, взрывотехники и другие экстренные службы.

Специалисты документируют последствия атаки, проводится разбор завалов и уборка обломков дрона.