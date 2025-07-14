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РФ ударила дронами по Златополю на Харьковщине: есть жертва, семь раненых

Фото: Последствия атаки дронами по Златополю (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне атаковали город Златополь дронами-камикадзе. В результате удара погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В понедельник, 14 июля, российские войска нанесли удар по городу Златополь с применением дронов-камикадзе.

По предварительным данным, атака осуществлена БпЛА типа "Герань-2" (Shahed), которые враг активно использует для ночных обстрелов украинских городов.

В результате удара погиб один человек. Еще семеро пострадали, среди них - 13-летний ребенок. Все раненые госпитализированы, им оперативно оказывается медицинская помощь.

На месте работают медики, спасатели, взрывотехники и другие экстренные службы.

Специалисты документируют последствия атаки, проводится разбор завалов и уборка обломков дрона.

Напомним, что в результате российского авиаудара по селу Харьковщины погиб один человек. Еще четверо получили ранения.

Как сообщили в ОВА, под вражескую атаку попало село Боровское. По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу (КАБ).

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