Внаслідок атаки Росії на Київ в понеділок, 23 листопада, постраждали п'ятеро людей, двоє були врятовані надзвичайниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та допис ресторану "Міністерство піци".
Рятувальники розповіли, що у Печерському районі загорілося два автомобілі, вогонь розповсюдився на балкон житлової п'ятиповерхівки - були зруйновані балкони з 2 по 4 поверхи.
Поранення отримали четверо людей, двох вивели на чисте повітря.
У Голосіївському районі внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на парковці біля нежитлової споруди, одна людина постраждала.
"У Подільському районі ворожий БпЛА поцілив у покрівлю житлової 5-поверхівки. Виникла пожежа на мансардному поверсі, її вогнеборці ліквідували на площі 400 кв.м. Наразі рятувальники розбирають та проливають конструкції. За цією адресою інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться у заяві ДСНС.
Крім того, внаслідок обстрілу постраждав ресторан "Міністерство піци". На момент атаки в закладі перебували люди, але, на щастя, ніхто не постраждав.
Найбільші руйнування припали на одну з двох зал ресторану - були пошкоджені дах, вікна, меблі та інженерні комунікації.
Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, внаслідок падіння уламків російських дронів у трьох районах Києва горіли автомобілі.
Крім того, медики госпіталізували трьох постраждалих внаслідок ворожого удару, серед них - іноземний громадянин.