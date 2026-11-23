Рятувальники розповіли, що у Печерському районі загорілося два автомобілі, вогонь розповсюдився на балкон житлової п'ятиповерхівки - були зруйновані балкони з 2 по 4 поверхи.

Поранення отримали четверо людей, двох вивели на чисте повітря.

У Голосіївському районі внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на парковці біля нежитлової споруди, одна людина постраждала.

"У Подільському районі ворожий БпЛА поцілив у покрівлю житлової 5-поверхівки. Виникла пожежа на мансардному поверсі, її вогнеборці ліквідували на площі 400 кв.м. Наразі рятувальники розбирають та проливають конструкції. За цією адресою інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться у заяві ДСНС.

Крім того, внаслідок обстрілу постраждав ресторан "Міністерство піци". На момент атаки в закладі перебували люди, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Найбільші руйнування припали на одну з двох зал ресторану - були пошкоджені дах, вікна, меблі та інженерні комунікації.