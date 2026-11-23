Спасатели рассказали, что в Печерском районе загорелось два автомобиля, огонь распространился на балкон жилой пятиэтажки - были разрушены балконы со 2 по 4 этажа.

Ранения получили четыре человека, двоих вывели на чистый воздух.

В Голосеевском районе в результате вражеских обстрелов возник пожар на парковке возле нежилой постройки, один человек пострадал.

"В Подольском районе вражеский БпЛА попал в кровлю жилой 5-этажки. Возник пожар на мансардном этаже, ее огнеборцы ликвидировали на площади 400 кв.м. В настоящее время спасатели разбирают и проливают конструкции. По этому адресу информация о пострадавших не поступала", - говорится в заявлении ГСЧС.

Кроме того, в результате обстрела пострадал ресторан "Министерство пиццы". К моменту атаки в заведении находились люди, но, к счастью, никто не пострадал.

Наибольшие разрушения пришлись на один из двух залов ресторана - были повреждены крыша, окна, мебель и инженерные коммуникации.