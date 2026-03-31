РФ вдарила дронами по спортивній арені в Полтаві, де базувалась дитяча школа (відео)

15:41 31.03.2026 Вт
2 хв
Що відомо про пошкодження "ГРЛ-Арени"?
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по Полтаві (facebook.com/dimon10milya)

Вночі 31 березня російські дрони вдарили по Полтаві. Постраждала спортивна арена, де проходять змагання з міні-футболу і займаються вихованці дитячої школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост тренера школи Дмитра Милька у Facebook.

Удар зачепив "ГРЛ-Арену" - спортивний майданчик у Полтаві. Пошкоджено поле та інфраструктуру об'єкта.

На арені регулярно проводили мініфутбольні турніри, зокрема традиційні змагання "Amateur Best Football Fest". Тут також базувалась дитяча юнацька спортивна школа "Школа Мілько" - вихованці закладу тренувалися саме на цьому майданчику.

Не перший удар по спортивній інфраструктурі міста

Це вже не перша атака на спортивні об'єкти Полтави. У січні 2026 року дрони пошкодили стадіон "Молодіжний".

Фото: наслідки удару по стадіону (facebook.com/dimon10milya)

Той об'єкт вже відремонтували: нещодавно там зіграла пройшов перший після відновлення футбольний матч.

Сьогодні також армія РФ вдарила по Чугуєву Харківської області. Після того, як поліцейські прибули на місце першого обстрілу, окупанти завдали повторного удару - прицільно по правоохоронцях.

Внаслідок атаки поранено трьох поліцейських та двох цивільних жінок, одну з яких госпіталізували з важкою черепно-мозковою травмою.

Вранці РФ також атакувала вокзал у Слов’янську. Унаслідок атаки поранення отримали троє залізничників.

