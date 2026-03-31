РФ ударила дронами по спортивной арене в Полтаве, где базировалась детская школа (видео)

Удар задел "ГРЛ-Арену" - спортивную площадку в Полтаве. Повреждено поле и инфраструктура объекта.

На арене регулярно проводили мини-футбольные турниры, в частности традиционные соревнования "Amateur Best Football Fest". Здесь также базировалась детская юношеская спортивная школа "Школа Милько" - воспитанники заведения тренировались именно на этой площадке.

Не первый удар по спортивной инфраструктуре города

Это уже не первая атака на спортивные объекты Полтавы. В январе 2026 года дроны повредили стадион "Молодежный".

Тот объект уже отремонтировали: недавно там сыграла прошел первый после восстановления футбольный матч.