РФ ударила дронами по спортивной арене в Полтаве, где базировалась детская школа (видео)

Ночью 31 марта российские дроны ударили по Полтаве. Пострадала спортивная арена, где проходят соревнования по мини-футболу и занимаются воспитанники детской школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост тренера школы Дмитрия Милько в Facebook.
Удар задел "ГРЛ-Арену" - спортивную площадку в Полтаве. Повреждено поле и инфраструктура объекта.
На арене регулярно проводили мини-футбольные турниры, в частности традиционные соревнования "Amateur Best Football Fest". Здесь также базировалась детская юношеская спортивная школа "Школа Милько" - воспитанники заведения тренировались именно на этой площадке.
Это уже не первая атака на спортивные объекты Полтавы. В январе 2026 года дроны повредили стадион "Молодежный".
Тот объект уже отремонтировали: недавно там сыграла прошел первый после восстановления футбольный матч.
Сегодня также армия РФ ударила по Чугуеву Харьковской области. После того, как полицейские прибыли на место первого обстрела, оккупанты нанесли повторный удар - прицельно по правоохранителям.
В результате атаки ранены трое полицейских и две гражданские женщины, одну из которых госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Утром РФ также атаковала вокзал в Славянске. В результате атаки ранения получили трое железнодорожников.