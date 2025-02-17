РФ вдарила дронами по Чернігівщині: пошкоджено техніку та будівлю пожежників

Обстріли прикордоння Чернігівської області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні райони Чернігівської області, а також здійснюють активні дії в напрямку Сумської та Харківської областей, де не рідко фіксуються спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Так, увечері 4 січня російська армія завдала удару по прикордонній Семенівці Чернігівської області, використовуючи керовані авіаційні бомби. Окупанти вразили центральну частину населеного пункту, що призвело до значних пошкоджень у місті.

На початковому етапі місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих в результаті атаки, але згодом кількість поранених через авіаудар Росії по Семенівці Чернігівської області зросла. Поранення отримали дев'ять осіб.