RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ ударила дронами по Черниговской области: повреждена техника и здание пожарных

Фото: РФ ударила дронами по пограничной общине Черниговщины (t.me.dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска нанесли удары БпЛА по Черниговской области. Повреждена техника и здание пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Российские оккупанты нанесли несколько ударов беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по пограничной общине Черниговской области.

В результате шести сбросов вражеского дрона, серьезные повреждения получили здание и техника местной пожарной команды в селе Гремяч.

 
Фото: ГСЧС Украины (https://t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС сообщают, что обошлось без жертв и пострадавших.

"Враг действует коварно. Обстрел пожарной команды - очередное преступление россиян", - написал в Telegram-канале городской голова Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Обстрелы приграничья Черниговской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области, а также осуществляют активные действия в направлении Сумской и Харьковской областей, где нередко фиксируются попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Так, вечером 4 января российская армия нанесла удар по пограничной Семеновке Черниговской области, используя управляемые авиационные бомбы. Оккупанты поразили центральную часть населенного пункта, что привело к значительным повреждениям в городе.

На начальном этапе местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки, но впоследствии количество раненых из-за авиаудара России по Семеновке Черниговской области возросло. Ранения получили девять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГСЧСРоссийская ФедерацияАтака дронов