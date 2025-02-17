РФ ударила дронами по Черниговской области: повреждена техника и здание пожарных

Российские войска нанесли удары БпЛА по Черниговской области. Повреждена техника и здание пожарных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Российские оккупанты нанесли несколько ударов беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по пограничной общине Черниговской области.
В результате шести сбросов вражеского дрона, серьезные повреждения получили здание и техника местной пожарной команды в селе Гремяч.
В ГСЧС сообщают, что обошлось без жертв и пострадавших.
"Враг действует коварно. Обстрел пожарной команды - очередное преступление россиян", - написал в Telegram-канале городской голова Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области, а также осуществляют активные действия в направлении Сумской и Харьковской областей, где нередко фиксируются попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Так, вечером 4 января российская армия нанесла удар по пограничной Семеновке Черниговской области, используя управляемые авиационные бомбы. Оккупанты поразили центральную часть населенного пункта, что привело к значительным повреждениям в городе.
На начальном этапе местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки, но впоследствии количество раненых из-за авиаудара России по Семеновке Черниговской области возросло. Ранения получили девять человек.