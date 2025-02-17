РФ ударила дронами по Черниговской области: повреждена техника и здание пожарных

Обстрелы приграничья Черниговской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области, а также осуществляют активные действия в направлении Сумской и Харьковской областей, где нередко фиксируются попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Так, вечером 4 января российская армия нанесла удар по пограничной Семеновке Черниговской области, используя управляемые авиационные бомбы. Оккупанты поразили центральную часть населенного пункта, что привело к значительным повреждениям в городе.

На начальном этапе местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки, но впоследствии количество раненых из-за авиаудара России по Семеновке Черниговской области возросло. Ранения получили девять человек.