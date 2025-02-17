РФ вдарила дронами по Чернігівщині: пошкоджено техніку та будівлю пожежників
Російські війська завдали ударів БпЛА по Чернігівщині. Пошкоджено техніку та будівлю пожежників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Російські окупанти завдали декілька ударів безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по прикордонній громаді Чернігівщини.
Внаслідок шести скидів ворожого дрону, серйозних пошкоджень зазнала будівля та техніка місцевої пожежної команди у селі Гремʼяч.
У ДСНС повідомляють, що обійшлося без жертв та постраждалих.
"Ворог діє підступно. Обстріл пожежної команди - черговий злочин росіян", - написав у Telegram-каналі міський голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Обстріли прикордоння Чернігівської області
Російські війська постійно обстрілюють прикордонні райони Чернігівської області, а також здійснюють активні дії в напрямку Сумської та Харківської областей, де не рідко фіксуються спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
Так, увечері 4 січня російська армія завдала удару по прикордонній Семенівці Чернігівської області, використовуючи керовані авіаційні бомби. Окупанти вразили центральну частину населеного пункту, що призвело до значних пошкоджень у місті.
На початковому етапі місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих в результаті атаки, але згодом кількість поранених через авіаудар Росії по Семенівці Чернігівської області зросла. Поранення отримали дев'ять осіб.