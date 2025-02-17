РФ вдарила дронами по Чернігівщині: пошкоджено техніку та будівлю пожежників

Російські війська завдали ударів БпЛА по Чернігівщині. Пошкоджено техніку та будівлю пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Ворог діє підступно. Обстріл пожежної команди - черговий злочин росіян", - написав у Telegram-канал і міський голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У ДСНС повідомляють, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Внаслідок шести скидів ворожого дрону, серйозних пошкоджень зазнала будівля та техніка місцевої пожежної команди у селі Гремʼяч.

Обстріли прикордоння Чернігівської області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні райони Чернігівської області, а також здійснюють активні дії в напрямку Сумської та Харківської областей, де не рідко фіксуються спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Так, увечері 4 січня російська армія завдала удару по прикордонній Семенівці Чернігівської області, використовуючи керовані авіаційні бомби. Окупанти вразили центральну частину населеного пункту, що призвело до значних пошкоджень у місті.

На початковому етапі місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих в результаті атаки, але згодом кількість поранених через авіаудар Росії по Семенівці Чернігівської області зросла. Поранення отримали дев'ять осіб.